الضحية الثانية لإدارة تشيلسي الجديدة .. إقالة جراهام بوتر من تدريب "البلوز"

تشيلسي يقرر إقالة جراهام بوتر قبل مرحلة حرجة في الموسم.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن إقالة مدربه جراهام بوتر من تدريب الفريق بصورة فورية، بعد تعثر نتائج "البلوز" في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها السقوط على ملعب "ستامفورد بريدج" أمام أستون فيلا بهدفين دون رد، في الجولة 29 لموسم 2022-23.

إقالة بوتر جاءت صادمة وغير متوقعة، بالنظر إلى التقارير التي تحدثت عن أن إدارة النادي قرر منح بوتر الثقة حتى نهاية الموسم.

بوتر هو ثاني مدرب تقيله إدارة تشيلسي الجديدة بقيادة الأمريكي تود بولي، بعد الألماني توماس توخيل الذي أقيل بعد أسابيع قليلة من بداية منافسات موسم 2022-23.

وجاء في البيان الذي نشره تشيلسي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "يعلن نادي تشيلسي أن جراهام بوتر قد ترك النادي، وافق جراهام على التعاون مع النادي لتسهيل الانتقال السلس".

وأضاف: "في وقته مع النادي، قادنا جراهام بوتر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سنواجه ريال مدريد".

وأكمل: "يود تشيلسي أن يشكر جراهام على كل جهوده ومساهماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

واختتم البيان: "سيتولى برونو سالتور مسؤولية الفريق كمدير فني مؤقت".