الضحية الأولى .. باريس ينتقم من مبابي ويقرر ضربه في عائلته!

قرار حاسم بعد إعلان اللاعب للرحيل

يبدو أن شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، سيكون الضحية الأولى لرحيل اللاعب عن حديقة الأمراء في الصيف.

مبابي أبلغ إدارة باريس بأنه لن يُجدد عقده مع النادي وسيرحل في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط أنباء عن اتفاق قريب مع ريال مدريد.

الصحفي الفرنسي "فابريس هوكينز" قال إن إدارة باريس قرر تجميد محادثات التجديد مع إيثان مبابي شقيق كيليان، وذلك بعد إعلان الأخير عن قراره بمغادرة النادي.

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وأشار إلى أن هناك عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 سنة، أبرزها في الدوريين الفرنسي والألماني، تمهيدًا لرحيله واللحاق بشقيقه.

وفي سياق متصل قال هوكينز إنه في حالة رغبة إيثان في الانتقال للدوري الإسباني، فإن انضمامه لريال مدريد مع شقيقه لا يبدو واردًا إلى حد كبير.