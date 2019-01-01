الصين تعلن المدن المستضيفة لكأس العالم للأندية وكأس آسيا

ما هي المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية في 2021؟

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية في 2021 وكأس آسيا في 2023 صباح اليوم، السبت.

الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الصين حق تنظيم أول نسخة صيفية لبطولة كأس العالم للأندية والتي سيتنافس فيها 24 فريقًا.

واختار الاتحاد مدن شنجهاي وتيانجين وجوانزو وشيانج وجينان وهانجتشو وداليان ووهان لأجل منافسات بطولة كأس العالم للأندية في 2021 بوجود 24 فريقًا موزعين على 3 مجموعات.

أما بالنسبة لكأس آسيا، فسوف يُقام في بيكين وتيانجين وشنجهاي وتشونجتشينج وشيان وداليان وتشينجداو وشيامن وسوجو.

جدير بالذكر أنّ كأس العالم للأندية بنسخته القديمة سوف يُقام في قطر بنهاية 2020 على أنّ تكون هذه المرة الأخيرة قبل تحول البطولة لنظام الأربع سنوات وتقام في الصيف بدلًا من كأس العالم للقارات.

وسوف يشارك 8 فرق من أوروبا و6 فرق من أمريكا الجنوبية و3 فرق من آسيا و3 من أفريقيا و3 من أمريكا الجنوبية بينما يواجه بطل أوقيانوسيا بطل الدوري الصيني في 2021 والفائز سيشارك في مونديال الأندية.

وضمنت فرق ريال مدريد وأتليتكو مدريد وليفربول وتشيلسي المشاركة في مونديال الأندية بينما تنتظر باقي الفرق التتويج بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في 2020 و2021 للتواجد في كأس العالم.