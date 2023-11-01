الصين تنقل ميسي إلى برشلونة؟ قرار إنتر ميامي يعيد الأمل للبلوجرانا!

إنتر ميامي يتخذ قرارًا يعيد الأمل لبرشلونة بإمكانية ضم ميسي..

لن يتوجه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى شرق آسيا، وذلك بعدما أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رسميًا إلغاء الجولة التي كان من المقرر أن يخوضها في الصين خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

وكان من المقرر أن يلعب إنتر ميامي مباراتين في الصين خلال يومي 5 و8 نوفمبر، قبل أن يصبح هناك شكوك حول الجولة بسبب مشاكل مع المعلنين.

ووسط تزايد عدم اليقين بشأن خطط إنتر ميامي خلال فترة توقفه عن المنافسات، أعلن النادي الأمريكي يوم الأربعاء أن رحلته إلى الصين قد أُلغيت بسبب "ظروف غير متوقعة".

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وجاء في البيان الذي أصدره إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي: "أبلغ مروج الجولة النادي بإلغائها بسبب ظروف غير متوقعة في الصين، ويظل طموح إنتر ميامي هو توسيع نطاق انتشاره العالمي، من خلال اللعب أمام جماهير مذهلة من جميع أنحاء العالم".

ومع إلغاء الجولة المقررة، وغياب إنتر ميامي عن منافسات لقب الدوري الأمريكي، فإن ميسي ورفاقه سيبقون في الولايات المتحدة حتى انطلاق الدوري الأمريكي من جديد في فبراير 2024.

ذلك القرار يعيد الأمل إلى نادي برشلونة الإسباني بإمكانية التعاقد مع ميسي على سبيل الإعارة لمدة 3 أشهر في يناير المقبل، من أجل مساعدة الفريق، خاصة مع غياب إنتر ميامي عن المباريات بشكل كامل.