الصيف الحلم.. خطة ريال مدريد لجلب إرلينج هالاند وكيليان مبابي معًا

ريال مدريد يخطط لمرحلة ما بعد كريم بنزيما بدقة

رسم نادي ريال مدريد خطة التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي بشكل مُحكم وبالزمن الذي سيسمح له بذلك بغض النظر عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أم لا، فكلاهما قد يصل لمدريد في صيف واحد.

وفوت ريال مدريد فرصة التعاقد مع هالاند الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند، نظرًا لأن اهتمام النادي الإسباني كان منصبًا فقط على التعاقد مع كيليان مبابي مجانًا لكن الآخير تراجع وجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هالاند في صيف 2024 لأنه الوقت الذي سيبدأ فيه تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي والتي تتوقع الصحيفة الإسبانية أن يكون بين 220 إلى 240 مليون يورو.

ويرتبط الشرط الجزائي في عقد هالاند وفقًا للتقارير بعقد مدربه بيب جوارديولا الذي ينتهي في 2025. وكان بيب قد صرح في وقت سابق نافيًا وجود أي شرط في جزائي في عقد لاعبه.

وينتهي عقد هالاند مع السيتي في صيف 2027 ووقتها سيكون النجم النرويجي الشاب في الخامسة والعشرين من عمره.

وتستند خطة ريال مدريد على التعاقد معه في 2024 ليكون خليفة لمهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، الذي قد يمدد الريال تعاقده موسمًا آخر. بجانب التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي ينتهي تعاقده مع باريس بحسب التقارير في 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر لكن الاتفاق على ذلك بين اللاعب وناديه لم يتم بعد.