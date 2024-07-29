"الصورة محزنة" .. اقتراح لتفادي غياب الجماهير عن ملاعب أولمبياد باريس 2024

المباريات متواصلة لكن الملاعب ليست ممتلئة!

وصف سيباستيان جبرائيل نائب عمدة مارسيليا صورة المدرجات في الملاعب التي احتضنت مباريات كرة القدم النسائية في أولمبياد باريس 2024 بالمحزنة، نظرًا لحضور عدد قليل جدًا من الجماهير مقارنة بسعة تلك الملاعب.

كانت فرنسا قد خسرت أمام كندا، 2-1، وسط حضور وصل بالكاد إلى 9 آلاف مشجع، وقد تكرر الأمر في جل مباريات كرة القدم النسائية، حيث لم يتجاوز الحضور الجماهيري في أفضل حالاته حاجز الـ10 آلاف مشجع.

جبرائيل تحدث عن الأمر لإذاعة مونت كارلو قائلًا "ملعب هو من أجمل الملاعب في فرنسا، من المحزن بعض الشيء رؤيته فارغًا جدًا بتلك الصورة. مساء أمس أجريت مباراة أخرى في ملعب سعته 67 ألف مشجع ولم يحضر سوى 8 آلاف، خضنا 3 مباريات لم نتجاوز فيها حاجز الـ10 آلاف شخص".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نائب العمدة والمكلف بالملف الرياضي في مارسيليا قدم اقتراحًا يراه الحل الأفضل لتلك المشكلة، وهو تخفيض سعر التذاكر إلى 5-10 يورو قبل 24 ساعة من إقامة المباراة حال لم يتم بيع جميع التذاكر أو جزء كبير منها، وذلك بهدف مساعدة العائلات للمشاركة في هذا الحدث الكبير.

وأضاف "مبلغ 60 يورو للعائلات ليس في متناول الجميع، هناك تذاكر جافة بـ26 يورو، لكن حين يكون لديك ملعبًا فارغًا عليك أن تُحقق الفوز وتُقلل من سعر التذاكر، قد تكون ما بين -10 يورو ليتمكن الجميع من الحضور والمشارك في تلك الحفلة. ما أريده أن تكون صورة فرنسا ومارسيليا في العالم بأجمل طريقة، لكن رؤية الملاعب فارغة هكذا لا يُساعد أبدًا. الجميع يُريد المشاركة في الاحتفال بأولمبياد باريس وهم على استعداد لتحمل بعض المبالغ البسيطة للحضور".