"الصن كانت على حق".. جماهير مانشستر يونايتد تفسد الليلة السعيدة أمام ليفربول!

ماذا حدث أثناء المباراة؟

حقق مانشستر يونايتد فوزًا جنونيًا على ليفربول بنتيجة (4-3) مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، في مباراة ماراثونية امتدت إلى الشوطين الإضافيين، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم النهاية السعيدة للشياطين الحمر، الذين تأهلوا بهدف قاتل (120+1) إلى نصف نهائي الكأس، إلا أن المباراة شابها بعض التصرفات المشينة من الجماهير.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد سُمعت هتافات أثناء المباراة من قبل مشجعي يونايتد تتحدث عن "كارثة هيلزبره" التي راح ضحيتها 96 مشجعًا عام 1989.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن جماهير اليونايتد رددت هتافات "سُمعت عبر البث التلفزيوني"، تحدثت عن رفض وصف مشجعي ليفربول بأنهم "الضحايا"، وهي أغنية تشير إلى كارثة هيلزبره، بينما قيل أيضا إنهم يهتفون "ذا صن كانت على حق، قتلة".

يأتي ذلك بعد اعتقال 3 من مشجعي يونايتد بسبب هتافات مماثلة تتعلق بكارثة هيلزبره قبل مباراة الفريقين على ملعب آنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز في شهر ديسمبر الماضي.

ووقعت كارثة هيلزبره في 15 أبريل 1989 في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتينجهام فورست، حيث أسفرت عن وفاة 96 مشجعًا وإصابة 766 آخرين، بسبب البنية التحتية الضعيفة في الملعب وسوء تنظيم الشرطة، ما تسبب في اكتظاظ عشوائي للجماهير، أدى في نهاية المطاف إلى وفاة العشرات منهم.