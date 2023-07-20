الصفقة ليست مستحيلة .. أتلتيكو مدريد يحدد شرطين لانتقال فيليكس إلى برشلونة!

هل يحقق اللاعب البرتغالي حلمه هذا الصيف؟

قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بتحديد شرطين من أجل رحيل لاعبه جواو فيليكس إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فيليكس قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارًا من أتلتيكو إلى صفوف تشيلسي، وهي الصفقة التي فشلت ليعود اللاعب وسط حالة من الغموض حول مستقبله.

المهاجم البرتغالي أشعل الأجواء مؤخرًا، بعد خروجه للحديث مع الصحفي فابريتسيو رومانو عن حلمه باللعب لبرشلونة، ليتسبب هذا الأمر في غضب أتلتيكو مدريد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن أتلتيكو مصمم على بيع اللاعب هذا الصيف، ووضع شرطين من أجل رحيله خلال المفاوضات مع وكيل أعماله جورج مينديش.

وجاء الشرط الأول في حالة رغبة برشلونة في شراء فيليكس، وهو دفع مبلغ 80 مليون يورو وهي القيمة التي تبدو صعبة بسبب الظروف المالية الحالية للنادي الكتالوني.

وأما بالنسبة للشرط الثاني فهو دفع مبلغ 11 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع تحمل برشلونة لراتبه بشكل كامل.

ومن غير الواضح حتى الآن موقف برشلونة من هذا الأمر، لكن المدرب تشافي هيرنانديز يبحث عن تدعيم هجومي قوي خلال هذا الصيف للمنافسة على كل البطولات الموسم القادم.