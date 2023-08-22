الصفقة قريبة .. عناد فاتي يدفع الزلزولي للعمل مع أسطورة ريال مدريد

أيام المغربي تبدو معدودة في برشلونة

أصبح عبد الصمد الزلزولي جناح نادي برشلونة الإسباني، على وشك الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النجم المغربي الشاب قضى الموسم الماضي مُعارًا إلى صفوف نادي أوساسونا وعاد مرة أخرى للبرسا وسط مؤشرات حول دخوله حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن ليفركوزن هو الطرف الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب، ويمكن أن يتقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات.

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وأوضحت أن برشلونة يشعر بالرضا التام عن عبد الصمد الزلزولي ولا يمانع استمراره ويفضل رحيل أنسو فاتي بدلًا منه، ولكن الأخير متمسك بالبقاء بالفريق مما يضع النادي في وضعية صعبة.

اللاعب نفسه كان يريد البقاء خاصة في ظل الشكل الهجومي المختلف الذي يحاول تشافي تطبيقه هذا الموسم، ولكن فاتي قام بتدمير كل الخطط الممكنة لبقاء النجم المغربي.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي في مستقبل الزلزولي خلال الأسبوع القادم، حيث يعتبر تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن ولاعب ريال مدريد السابق أحد العناصر التي يمكنها مساعدة فريقه هذا الموسم.