الصفقة في طريقها للفشل.. صدمة لجماهير برشلونة بشأن كانسيلو!

بعد أن بدأ البعض يطبع اسمه على القمصان..

سيكون ذلك الخبر الأسوأ ربما على جماهير برشلونة في نهاية سوق الانتقالات الصيفية، مصادر قوية تؤكد أن صفقة انضمام البرتغالي جواو كانسيلو إلى الفريق الكتالوني مهددة بالفشل.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن مانشستر سيتي حتى اللحظة لم يتلق أي عرض رسمي من أجل كانسيلو على عكس ما جرى في الأيام الماضية من أحاديث أشارت إلى أن كل شيء في طريقه إلى الحسم.

لا برشلونة قدم عرضًا رسميًا ولا مانشستر سيتي يعلم شيئًا عن نوايا برشلونة الحقيقية، ولذلك يقف هذا الأمر محل الكثير من الشكوك خصوصًا قبل 24 ساعة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

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الوضع الراهن يعني أن التواصل المقبل بشأن كانسيلو سيكون الأول برفقة مانشستر سيتي بشأن اللاعب، إن هذا يعني أن جولة من المفاوضات على الأقل سيتطلبها الوضع، وهو ما يعني بالتبعية أن الصفقة مضغوطة للغاية بعامل الوقت.

برشلونة يطمح لحل مشكلة مركز الظهير الأيمن الذي يشغله سيرجي روبرتو بشكل أساسي، لكن يتم التعويل على لاعبين ليس مركزهم هو الظهير الأيمن بشكل أساسي مثل رونالد أراوخو وجول كوندي، ولذلك فإن كانسيلو حل سحري لكثير من مشكلات تشافي في الملعب.