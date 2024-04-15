"الصفقة فشلت في يناير".. رادار دوري روشن يلتقط نجم نيوكاسل من جديد

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عاد ميجيل ألميرون، جناح فريق الكرة بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلى حسابات أندية دوري روشن السعودي، من جديد، حيث يقترب الجناح الباراجوياني من القدوم إلى المملكة خلال الموسم المقبل.

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ألميرون، صاحب الـ30 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع نيوكاسل، حتى يونيو 2026، كان على رادار نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية، عبر اتصالات مكثفة من قِبل إدارة الشباب، إلا أن ألميرون قرر البقاء مع نيوكاسل ورفض العرض السعودي، ليتم تحويل الدفة إلى إشبيلية، للتعاقد مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، قبل ساعات من إغلاق الميركاتو.

وذكر الإعلامي بيت أوروك، خبير الانتقالات العالمية، في حديث مع موقع Football Insider، أن ألميرون سيتلقى العديد من العروض في الصيف المقبل، ويحتمل أن يعود الباراجوياني إلى اهتمامات الشباب، فيما حددت إدارة نيوكاسل، مبلغ 30 مليون جنيه استرليني من أجل بيع عقد اللاعب.

ورغم توجه إدارة نيوكاسل، بالاستغناء عن خدمات ألميرون، إلا أن الجناح الباراجوياني لا يزال أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق، حيث شارك في 41 مباراة خلال الموسم الجاري، في جميع المسابقات، وأحرز 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي، وهدفًا في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وهدفًا في بطولة كأس كارباو، فضلًا عن صناعة تمريرتين حاسمتين في 3 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الإعلامي سعيد الربيعي قد كشف عن نجاح الشباب في حل جميع القضايا، ولا يوجد تسجيل مشروط، أو منع تسجيل على إدارة النادي، في فترة الميركاتو الصيفي.

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ويطمح الشباب نحو تحقيق إعادة تنظيم عناصر الفريق بعدد من الصفقات العالمية، بعد مروره بكبوة النتائج خلال موسم 2023-2024، التي جعلته في المركز الحادي عشر، في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 32 نقطة، بعد مرور 27 جولة، كما ودع الفريق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد خسارة قاسية أمام النصر في الدور ربع النهائي، بنتيجة (2-5).

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