الصفقة لم تفد أحدًا.. سبورتنج لشبونة على أعتاب إقالة "بديل أموريم!"

ولسان حال الجميع: ليت الصفقة لم تتم!

أفادت تقارير برتغالية بأن نادي سبورتنج لشبونة على وشك إقالة مدربه جواو بيريرا بديل روبن أموريم بعد شهر واحد فقط من تولي منصبه في النادي البرتغالي العملاق.

وبعد أكثر من 4 سنوات في سبورتنج لشبونة، غادر أموريم النادي الشهر الماضي ليحل محل إريك تين هاج في مانشستر يونايتد.

خلال فترة توليه المسؤولية في سبورتنج لشبونة، جقق أموريم لقب الدوري الأول لسبورتنج منذ أكثر من عقدين قبل أن يكرر الإنجاز الموسم الماضي لتزداد التكهنات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بعد رحيل أموريم إلى مانشستر يونايتد، عيَّن النادي الدولي البرتغالي السابق جواو بيريرا لخلافته، والذي كان قد أدار سابقًا الفريق الرديف بالنادي ليتولى قيادة الفريق الأول في 11 نوفمبر.

ومع ذلك، بعد فوزه بمباراة واحدة فقط من أول أربع مباريات له في الدوري، أفادت التقارير بأن النادي يستعد لإقالة المدرب البالغ من العمر 40 عامًا.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن القرار يأتي بعد الأداء السيئ للنادي في الآونة الأخيرة، والذي تضمن أيضًا خسارة 5-1 أمام آرسنال و2-1 أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي ستعقد اجتماعا مع بيريرا بعد عطلة أعياد الميلاد، ومن غير المتوقع أن يظل في منصبه عندما يستضيف سبورتنج بنفيكا يوم الأحد.

ورغم تعثره مؤخرا تحت قيادة بيريرا، يظل سبورتنج لشبونة في صدارة الدوري البرتغالي، متقدما على بورتو صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

كما وصل النادي إلى ربع نهائي كأس البرتغال، بعد أن نجا من هزيمة مذلة أمام سانتا كلارا يوم الأربعاء، لينتصر في الوقت الإضافي بفضل هدف من المهاجم النجم فيكتور جيوكيريس.

وفي الوقت نفسه، عانى أموريم من بداية مترنحة في أولد ترافورد، بعد فوزه بمباراة واحدة فقط من أول أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي، قاد أموريم يونايتد إلى فوز دراماتيكي في ديربي مانشستر ضد غريمه اللدود في نهاية الأسبوع الماضي.

ولكن سرعان ما تبددت أي آمال في أن تكون النتيجة بمثابة نقطة تحول بعد أن تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ساحقة على يد بورنموث، حين خسر الفريق بنتيجة 3-0.