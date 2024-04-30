الصفقة زادت تعقيدًا .. برشلونة يتراجع خطوت للهروب من فخ مانشستر سيتي!

تألق لامين يامال يغير خطة البلوجرانا

لا تزال صفقة انتقال برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة في الصيف المقبل، محل جدل كبير بين الناديين.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإنجليزية، إلى أن برشلونة يشعر بالقلق من سلوك مانشستر سيتي تجاه هذه الصفقة، وأن هناك فخًا ينصبه النادي الإنجليزي من أجل تحقيق أعلى استفادة من وراء صفقة سيلفا.

وأوضحت أن مانشستر سيتي قام بوضع شرط جزائي بقيمة 58 مليون يورو من أجل جذب مشترٍ لسيلفا، رغم أن الأخير سيبلغ 30 عامًا في شهر أغسطس المقبل.

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ويشعر مسؤولو برشلونة أن هناك فخًا يدبر لهم من خلال تسهيل الحصول على توقيع برناردو سيلفا في الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن الوضع كان سيختلف تمامًا لو كان هدف النادي الكتالوني ضم رودري أو فيل فودين على سبيل المثال.

ويرى مانشستر سيتي، أن سيلفا لاعب تم استهلاكه بالفعل بعدما قدم أفضل سنوات مسيرته الاحترافية، لذا فتح الباب أمام رحيله في الصيف المقبل، بينما يتخوف برشلونة لأنهم سيدفعون ما يقرب من 60 مليون يورو مقابل لاعب على أعتاب الـ30 عامًا، براتب مرتفع جدًا.

وأوضحت "سبورت" أن هناك يقينًا تامًا داخل مانشستر سيتي يدرك أن برشلونة الأقرب لحسم الصفقة، لأن البارسا يحرص مؤخرا على ضم لاعبي السيتي، مثلما حدث مع فيران توريس وإلكاي جوندوجان.

وختمت: "بدأ برشلونة يتراجع عدة خطوات في صفقة بيرناردو سيلفا، خصوصًا في ظل أنه يلعب في نفس مركز لامين يامال (الجناح الأيمن)، لذلك سيكون الحل الوحيد أن يتحول إلى لاعب في خط الوسط. وإذا حدث ذلك، فإن التعاقد معه سيتطلب رحيل لاعب مهم قد يكون فرينكي دي يونج".