"الصفقة تُفلت من أيدي الشباب" .. مورينيو يصدم الليوث ويكشف عن العرض التركي لضم نجم بنفيكا!

صفقة كبيرة تضيع من دوري روشن السعودي..

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي فنربخشة، عن اقتراب المهاجم رافا سيلفا، من الانتقال إلى الدوري التركي، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وارتبط اسم رافا سيلفا، برغبة نادي الشباب في استقطابه لدوري روشن السعودي، وتم الاتفاق مع اللاعب البرتغالي على تمثيل الليوث بعقد لمدة 3 مواسم، قبل أن تتوقف الصفقة في أمتارها الأخيرة، بداعي عدم تلقي موافقة رسمية من لجنة الاستقطابات في رابطة دوري المحترفين.

وتلقى مورينيو سؤالًا حول انتقال رافا سيلفا، الذي ينتهي عقده مع بنفيكا في نهاية يونيو الجاري، إلى فنربخشة، ليرد قائلًا "إنه لاعب عظيم، ولكني سمعت أنه قريب من جلطة سراي".

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ويستعد رافا لخوض تجربة احترافية جديدة، بعد 8 سنوات قضاها مع بنفيكا، فيما شارك اللاعب في 52 مباراة خلال الموسم، في كافة المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة.

واختتم الشباب موسم 2023-2024، باحتلال المركز الثامن في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة من 34 مباراة، موقعًا على 12 فوزًا و8 تعادلات و14 هزيمة.