الصفقة تنهار والأفراح في برشلونة .. سبب جديد يُعرقل انتقال بروزوفيتش للنصر

يبدو أن النصر قد يتعرض لصدمة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري على غرار ما حدث مع الهلال في مساعيه السابقة لضم ليونيل ميسي والتي باءت بالفشل بعد الحديث مرارًا عن اقترابها من النجاح.
النصر يُحاول جاهدًا التوصل لاتفاق مع مارسيلو بروزوفيتش على بنود عقده الشخصية بعدما نجح بالفعل في حسم الأمور مع إنتر، حيث سيدفع للنادي الإيطالي ما يقرب من 24 مليون يورو.
المصادر المتابعة كانت متفائلة يوم أمس بالوصول إلى اتفاق وتحديد موعد الفحص الطبي لكن خلاف حول الراتب حال دون ذلك، حيث أفاد الصحفي سانتي أونا أن بروزوفيتش طلب زيادة الراتب المعروض من 20 إلى 30 مليون يورو.
المفاجآت السلبية لم تتوقف هنا، بل حدث ما هو ليس متوقعًا أبدًا وقد يُوقف الصفقة تمامًا، وهو رفض زوجة اللاعب الكرواتي القدوم والحياة في السعودية وتفضيلها التوجه إلى إسبانيا، كما كشف موقع توتوميركاتو ويب الإيطالي.
تلك الأخبار الجديدة لن تُسعد أحدًا كما المسؤولين في برشلونة خاصة المدرب تشافي الذي يبذل قصارى جهده لإقناع بروزوفيتش بتفضيل الخيار الرياضي على الاقتصادي واللعب في الكامب نو الموسم القادم.
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