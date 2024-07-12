الصفقة تمت رسميًا .. نيوم يحرم الهلال والأهلي من "موهبة سعودية كبيرة"

اللاعب يصنف على أنه موهبة كبيرة في الملاعب السعودية

نجح نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري يلو "الدرجة الأولى"، في خطف صفقة محلية مهمة، من عملاقي الرياض وجدة الهلال والأهلي.

نيوم حسم العديد من الصفقات الصيفية، خلال الأيام القليلة الماضية؛ أهمها التعاقد مع المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، ومواطنه المهاجم رومارينيو، إلى جانب متوسط الميدان السعودي الشاب عباس الحسن.

وأعلن نيوم في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع النجم الشاب عبدالملك العييري، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي.

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ولم يكشف نيوم - حتى الآن -، عن أي تفاصيل أخرى في صفقة التعاقد مع العييري البالغ من العمر 20 سنة، والذي يجيد في مركزي الظهير الأيمن ووسط الميدان.

وبالتعاقد مع العييري؛ يكون النادي الصاعد حديثًا إلى دوري يلو، قد خطف أحد أهم اللاعبين المحليين من عمالقة السعودية؛ حيث أكد خلف الخلف، مدير المركز الإعلامي السابق لنادي التعاون، خلال الأيام القليلة الماضية، عن صراع شرس بين الهلال والأهلي؛ لضم اللاعب.