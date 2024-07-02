الصفقة تقترب .. نجم هولندا يعطي موافقته النهائية على الانتقال لمانشستر يونايتد!

الشياطين الحمر أقرب من الجميع

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من حسم واحدة من أهم الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بضم الهولندي ماتايس دي ليخت لاعب بايرن ميونخ.

دي ليخت الذي يتواجد حاليًا مع منتخب هولندا في يورو 2024، يعتبر من اللاعبين الذين لا يُمانع بايرن التخلي عنهم لضخ المزيد من الأموال لدعم المدرب الجديد فينسنت كومباني، وهو الأمر الذي قرر يونايتد استغلاله.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، قال إن دي ليخت أعطى يونايتد الضوء الأخضر للتفاوض مع بايرن على ضمه، بعد عدة محادثات ناجحة مع وكيلة أعماله.

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وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تمثل الشروط الشخصية وراتب اللاعب أي مشكلة لانتقال الهولندي إلى الشياطين الحمر، خاصة وأن وكيلته رافائيلا بيمينتا لا تتفاوض سوى مع النادي الإنجليزي فقط.

وهو ما يضع الكرة في ملعب مانشستر يونايتد، من أجل التوصل لاتفاق حول هيكلة الصفقة وقيمتها مع بايرن ميونخ، حيث يبدو أن هذا الجزء هو الأصعب في الوقت الحالي بعد موافقة اللاعب.