الصفقة المنتظرة .. تصريح رسمي يكشف حقيقة توقيع ميتروفيتش مع الهلال

أحمد فرهود
Aleksandar Mitrovic celebrates Manchester United Fulham FA Cup 2022-23Getty
الهلالفولهامألكسندر ميتروفيتشدوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازانتقالات

هل وقع أليكساندر ميتروفيتش لنادي الهلال؟!

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

منذ أسابيع عديدة، ونادي الهلال السعودي يتفاوض مع فولهام الإنجليزي؛ للتعاقد مع الهداف الصربي الكبير أليكساندر ميتروفيتش، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت أنباء عن انفراجة في هذه المفاوضات، مع توقيع ميتروفيتش، على عقود انتقاله للهلال، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة؛ بعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء السبت القادم.

لكن.. البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي فولهام، نفى كل هذه الشائعات، مؤكدًا على بقاء اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم - حتى الآن -.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقال سيلفا في مؤتمر صحفي، نقله الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ميتروفيتش جاهز للعب.. أنا متأكد 100%، أنه ملتزم تجاهنا".

فولهام يستعد لافتتاح مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 "البريمييرليج"، يوم السبت القادم؛ عندما يحل ضيفًا على فريق إيفرتون.

جدير بالذكر أن أليكساندر ميتروفيتش، يلعب في صفوف نادي فولهام منذ يناير 2018، مسجلًا 111 هدفًا وصانعًا 22 آخرين، خلال 205 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

120516 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 67283كريم بنزيما
  • 6495خاليدو كوليبالي
  • 8794روبرتو فيرمينو
  • 5218نجولو كانتي
  • 11846مارسيلو بروزوفيتش
  • 20880صفقة أخرى
120516 الأصوات