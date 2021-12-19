الصفقة المستحيلة .. برشلونة يدخل سباق فلاهوفيتش

تعد مطاردة نادي برشلونة الإسباني لمهاجم جديد في سوق الانتقالات أحد أولويات النادي الكتالوني، الذي يعاني على صعيد الخط الأمامي.

ومن المتوقع أن يتعاقد برشلونة مع مهاجم جديد لقيادة الهجوم في يناير، إلا أن الخطة الأساسية تتمثل في تأمين ضم مهاجم صندوق في الصيف المقبل.

وارتبط برشلونة خلال الفترة الماضية بعدد من المهاجمين، على رأسهم النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، والأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

شبكة "سير" الإسبانية كشفت أن اسمًا جديدًا ظهر في قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة، وهو الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم نادي فيورنتينا الإيطالي.

ويعيش فلاهوفيتش موسمًا مميزًا مع فيورنتينا، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفًا، فيما تمكن من تسجيل 17 هدفًا في كافة المسابقات خلال 19 مباراة فقط.

الصحفي سيكي رودريجيز، من شبكة "سير" الإسبانية، يؤكد أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع فلاهوفيتش، حيث يرى فيه تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" المهاجم المناسب لخططه.

وأشار إلى أن مساعدي تشافي قد شاهدوا بالفعل تسجيلات عديدة للمهاجم الدولي الصربي، وأبدوا إعجابهم بقدراته التهديفية المميزة.

وكشف تقارير سابقة أن برشلونة عُرض عليه فرصة التعاقد مع فلاهوفيتش في صيف 2020 مقابل 18 مليون يورو فقط، لكن النادي الكتالوني قرر حينها تفويت الفرصة.

والآن، تحول فلاهوفيتش إلى أحد أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا، ومن المتوقع أن يكلف قيمة أعلى بكثير مما عُرض على برشلونة قبل عام ونصف.

وسيكون على برشلونة منافسة عدد من الأندية التي تملك قوة اقتصادية للتوقيع مع فلاهوفيتش، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وهو ما يجعل "البلوجرانا" في موقف ضعيف للغاية إذا ما حاول ضم اللاعب.

لكن بطريقة أو بأخرى، فإن فلاهوفيتش سيكون خيارًا اقتصاديًا أكثر من هالاند، الذي سيطلب الحصول على أجر خرافي من الأندية التي تسعى إلى ضمه، كما سيضطر النادي الفائز بخدماته إلى دفع عمولة كبيرة لوكيله مينو رايولا.

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