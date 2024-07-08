الصفقة السادسة .. لاعب النصر إلى القادسية رسميًا

صفقات القادسية تتوالى..

أعلن نادي القادسية السعودي، عن "سادس صفقاته الرسمية" في صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

القادسية حسم في الأسابيع الماضية، 5 صفقات رسمية؛ هم: "الأوروجوياني ناهيتان نانديز، البلجيكي كوستين كاستيلس، المكسيكي جوليان كينونيس، الإسباني ناتشو فيرنانديز والسعودي حسين القحطاني".

وفي هذا السياق.. أعلن النادي المملوك لشركة "أرامكو"، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع الظهير السعودي محمد قاسم، قادمًا من عملاق العاصمة الرياض النصر.

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وكتب القادسية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في إعلانه عن الصفقة السادسة الرسمية، خلال صيف العام الحالي: "محمد قاسم.. في الموعد الحاسم".

وكان قاسم البالغ من العمر 29 سنة، قد خرج من حسابات البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ منتصف الموسم الرياضي الماضي.

جدير بالذكر أن الظهير السعودي لعب في صفوف الفريق النصراوي، في الفترة من 2021 إلى 2024؛ حيث سجل هدفًا وحيدًا خلال 22 مباراة رسمية.