الصفقة الثانية من روما .. اتحاد جدة على أعتاب ضم خريج مدرسة برشلونة!

العميد يشغل مركز المحترف الشاب

اقتربت إدارة نادي اتحاد جدة، من التعاقد مع لاعب شاب من روما الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الإسباني يان أوليفراس (20 عامًا)، الظهير الأيسر لروما، سينضم للفريق الاتحادي، ضمن قائمة اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا.

وتطمح إدارة العميد في الاستفادة من اللاعب الشاب، الذي تأسس بشكل جيد حيث كان لاعبًا في صفوف أكاديمية برشلونة "لاماسيا" وذلك خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، قبل أن يذهب إلى روما.

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وخاض أوليفراس 93 مباراة في جميع مراحل الناشئين، حيث سجل هدفًا، وقدم 16 تمريرة حاسمة، ويمتلك في مسيرته 3 مباريات دولية مع المنتخب الإسباني تحت 19 عامًا.

ولن يكون يان أوليفراس صفقة اتحاد جدة الوحيدة من روما الإيطالي، حيث كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عن تعاقد النادي السعودي مع النجم الجزائري حسام عوار، لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد.

ويغادر حسام عوار روما، بعد موسم واحد فقط من انضمامه لفريق العاصمة الإيطالي قادمًا من ليون الفرنسي في صفقة صفقة انتقال حر خلال صيف 2023، حيث لم يوفق بشكل كبير.