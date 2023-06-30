الصفقة الثالثة .. الاتحاد يتفق مع نجم سلتيك مقابل 118 مليون ريال

صفقة مفاجئة في الاتحاد بطلب من نونو سانتو

بات نادي الاتحاد، على أعتاب حسم صفقته الصيفية الثالثة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ديلي ريكورد"، عن اتفاق بين العميد الاتحادي والنجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح سلتيك الاسكتلندي.

وكشفت الصحيفة، عن أن صفقة جوتا "المرتقبة"، ستكلف خزينة نادي الاتحاد، مبلغ 29 مليون يورو "118 مليون ريال سعودي".

وأوضحت أن بنفيكا البرتغالي، نادي اللاعب السابق، سيحصل على 30% من قيمة الصفقة؛ وفقًا للعقد المتفق عليه مع سلتيك، في عام 2022.

ومن ناحيتها.. أكدت صحيفة "الرياضية"، على أن نادي الاتحاد، سيسجل جوتا، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بدلًا من المدافع المصري أحمد حجازي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، رفض الاستغناء عن حجازي "نهائيًا"، وطلب رفع اسمه من القائمة مؤقتًا، وتسجيل جواو فيليبي بدلًا عنه.

جدير بالذكر أن جوتا، انتقل من بنفيكا إلى العملاق الاسكتلندي، في صيف 2021، على سبيل الإعارة، قبل شرائه بشكل نهائي في 2022؛ حيث سجل منذ ذلك الوقت 28 هدفًا وصنع 26 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.