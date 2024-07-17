"الصفقة تمت والإعلان قريبًا" .. الاتحاد يتفق مع فريق عبدالرزاق حمدالله الجديد!

تطور حاسم في مستقبل عبدالرزاق حمدالله..

توصل نادي الاتحاد السعودي، إلى "اتفاق" مع أحد الفرق الراغبة في التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال صيف العام الحالي.

الاتحاد قرر الاستغناء عن حمدالله "33 سنة"، في صيف العام الحالي؛ ليتلقى اللاعب العديد من العروض؛ سواء من المملكة العربية السعودية، أو من قطر والإمارات.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مساء اليوم الأربعاء، اتفاق نادي الشباب السعودي مع العميد الاتحادي؛ لضم حمدالله.

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العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن صفقة انتقال المهاجم المغربي إلى الشباب "تمت بالفعل"، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، خلال اليومين القادمين.

جدير بالذكر أن عبدالرزاق حمدالله انضم إلى الاتحاد في يناير 2022، بعد فسخ نادي النصر السعودي "عقده"؛ ليسجل 67 هدفًا ويصنع 8 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.