الصفقة الأولى لفليك؟ برشلونة يتحرك جديًا للتعاقد مع نجم ليفربول!

صفقة صعبة تحتاج للتضحية

يستعد نادي برشلونة الإسباني لاستقبال حقبة جديدة في تاريخه، بقدوم المدرب الألماني هانز فليك، بدلًا من تشافي هيرنانديز الذي أُقيل مؤخرًا من منصبه.

ولذلك قررت إدارة النادي الكتالوني التحضير للميركاتو الصيفي، من أجل دعم فليك بأقصى شكل ممكن استعدادًا للموسم القادم.

برنامج "El Chiringuito" قال إن برشلونة قرر توجيه أنظاره إلى لاعبين في هذا السوق، وهما لويس دياز جناح ليفربول ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويليامز يعتبر الهدف الرئيسي الذي سبق أن اختاره تشافي قبل رحيله، والتعاقد معه يتطلب دفع 60 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بيلباو.

وأما بالنسبة لدياز، فيعتبر الخيار المفضل لديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني، وكان على رادار برشلونة حتى قبل انتقاله إلى صفوف ليفربول، وهناك اهتمام من عدة أندية أخرى بالحصول على خدماته.

وأشار البرنامج إلى أن تبقي ثلاث سنوات على عقد دياز مع الريدز يجعل الأمور في غاية الصعوبة على برشلونة، حيث يمتلك النادي الإنجليزي اليد العليا في الصفقة، ويحق له فرض شروطه، عكس صفقة ويليامز التي يمكن إتمامها فور دفع الشرط الجزائي.

ومن المتوقع أن تتسبب صفقة دياز في تخلي برشلونة عن أي من اللاعبين الكبار يفريقه لتوفير الموارد المالية اللازمة لضم اللاعب، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النادي من الناحية الاقتصادية.