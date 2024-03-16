الصفقة الأولى لألونسو .. مصري جديد قد ينضم لصلاح في ليفربول!

يقدم مستويات مبهرة وسعره 50 مليون جنيه استرليني

بعد التألق المبهر لمحمد صلاح مع ليفربول على مدار السنوات الماضية، قرر النادي الإنجليزي استهداف لاعب مصري آخر لدعم هجوم الفريق.

الريدز يستعدون لرحيل المدرب الألماني يورجن كلوب تمهيدًا لانطلاق حقبة جديدة مع مدرب آخر، والتوقعات أغلبها تتجه نحو تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.

صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت إن المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، قد يكون الصفقة الأولى لألونسو مع ليفربول لو توصل لاتفاق على تدريب الفريق.

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ويأتي اهتمام ليفربول بمرموش بسبب المستوى المبهر الذي يقدمه اللاعب مع فرانكفورت منذ انضمامه للفريق قادمًا من فولفسبورج في عام 2023، وكذلك مع المنتخب المصري بجوار صلاح.

وقالت "بيلد" إن اللاعب المستهدف من نيوكاسل يونايتد وتوتنهام أيضًا، قد يصل سعره إلى 50 مليون جنيه استرليني، بعد السمعة المميزة التي اكتسبها في البوندسليجا.

جدير بالذكر أن مرموش الذي يجيد اللعب على الجناحين وكذلك كمهاجم صريح، نجح في تسجيل 15 هدفًا وقام بصناعة 6 في 32 مباراة مع فرانكفورت بكل البطولات هذا الموسم.