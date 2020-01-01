الصفقة الأكبر في تاريخ الدرجة الثانية الإسبانية.. تركي آل شيخ يجني ربحًا كبيرًا في عام واحد!

الاستثمار الذكي بالفعل..

سيجني ألميريا المملوك للمستشار تركي آل الشيخ ربحًا استثنائيًا في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسبانية عندما يبيع داروين نونيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

نونيز انضم إلى ألميريا في الصيف الماضي نظير 7 ملايين يورو قادمًا من بينارول الأوروجوياني، والآن هو محط اهتمام أغلب الأندية الأوروبية.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد نونيز مع ألميريا 20 مليون يورو، وفي حال أن تم انتقاله إلى أحد الطامحين بالظفر به، فستكون هذه هي أكبر صفقة في تاريخ الدرجة الثانية الإسبانية.

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ميلان ونابولي وفالنسيا وفولفسبورج وبنفيكا وساوثامبتون وغيرهم من الأندية تسعى خلف المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، وبحسب الأنباء فإن فولفسبورج هو الأوفر حظًا للظفر بخدمات اللاعب.

نونيز سجل هذا الموسم 16 هدفًا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، لكن هذا لم يكن كافيًا لترقي ألميريا لليجا، حيث هُزِم الفريق في الملحق على يد جيرونا لتتأجل عودته إلى عام على الأقل.

بيع نونيز من شأنه أن يُدر ربحًا يصل إلى 13 مليون يورو للنادي (اشتراه بـ7 ملايين وسيبيعه بـ20) على أن يتحصل بينارول على 20% من قيمة الصفقة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن نونيز يُصنف كخليفة للويس سواريز وإدينسون كافاني في منتخب أوروجواي، وقد خاض مع المنتخب السماوي مباراة دولية واحدة سجل خلالها هدفًا إلى جانب 4 أهداف أخرى مع منتخب تحت 19 عامًا في 14 مشاركة.