الصفاقسي: تعرضنا لمظلمة والملعب كان حلبة مصارعة

ممثل الصفاقسي التونسي يبدي استيائه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد معز المستيري، ممثل فريق نادي الصفاقسي التونسي، على أن فريقه تعرض لبعض العراقيل بالمغرب بعد وصوله، قبل مواجهة نهضة بركان.

المستيري قال خلال تصريحات إذاعية: "الصفاقسي تعرض للعديد من العراقيل، وشاهدنا في الملعب أناسًا ليس لهم علاقة بالمباراة".

ممثل الصفاقسي تابع: "بعثة الفريق تعرضت للاعتداءات، وكان هناك تواطؤ من جانب رجال الأمن، وأنا شخصيًا تم الاعتداء عليّ أمام الملعب، وهاتفي تحطم ومنعوني من الدخول".

#الزمالك سيواجه فريق نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة الإفريقية.🏆



🗓️19 مايو 2019، ستكون مباراة الذهاب في المغرب.



🗓️26 مايو 2019، ستكون مباراة الإياب في القاهرة.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/NtH8c7rN6p — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وواصل: "الصفاقسي تعرض لمظلمة كبيرة اليوم، والمباراة لم تلعب فوق الملعب، بل في الكواليس".

واختتم المستيري تصريحاته قائلًا: "الملعب كان مثل حلبة المصارعة، واللاعبين تم الاعتداء عليهم بشكل متكرر".

نهضة بركان حقق الفوز على الصفاقسي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الإياب، بعد الخسارة ذهاب بهدفين دون رد.