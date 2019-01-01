الصفاقسي بطلًا لكأس تونس للمرة الخامسة في تاريخه
توج الصفاقسي بطلًا لكأس تونس 2019 بعدما تغلب على النجم الساحلي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.
أخطر فرص اللقاء جاءت في الدقيقة 62 بعدما مرر نسيم هنيد؛ لاعب السي آس آس، رأسية وصلت إلى علاء المرزوقي، الذي سددها قوية، لكن القائم تصدى لها.
وفي الدقيقة 82 من عمر المباراة، حرم القائم كذلك مرتضى بن وناس من اقتناص الفوز لجوهرة الساحل، بعدما تصدى لرأسيته.
أما بالأشواط الإضافية، فشهدت الدقيقة 118 فرصة هدف محقق للنجم الساحلي إلا أن أيمن دحمان؛ حارس مرمى الصفاقسي، تصدى ببراعة لتسديدة قوية من محمد المثناني.
وحسم السي آس آس لقبه الخامس في تاريخه لصالحه بركلات الترجيح بعدما فاز بنتيجة 5-4.
⚪️⚫️الصفاقسي التونسي يتوّج بطلًا لكأس تونس بعد التغلب على النجم الساحلي— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019
⭕️المباراة انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي وتمكن الصفاقسي من حسم ركلات الترجيح لصالحه
📊هذه هي بطولة الكأس الأولى للصفاقسي منذ عقد كامل والخامسة في تاريخه
تهانينا لفريق عاصمة الجنوب👏 pic.twitter.com/05kpFgep8o