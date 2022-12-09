"الصعب مواجهتهم" .. نتفليكس تحتفي بالمغرب على طريقتها الخاصة!

هيثم محمدهيثم محمد
|
Amrabat MoroccoGetty
المغربكأس العالمثقافة

الجميع يشيد بأسود الأطلس

احتفت منصة نتفليكس الشهيرة للأفلام والمسلسلات بإنجاز المغرب في كأس العالم وبلوغ الفريق ربع نهائي قطر 2022.

المغرب ضرب موعداً مع التاريخ عقب إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر، ويلعب بربع النهائي مع البرتغال السبت.

ونشرت صفحة المنصة الشهيرة على فيسبوك صورة لمجموعة من أبطال المسلسلات الأشهر لديها بالآونة الأخيرة، وأضافت معهم صورة لأسد وكتبت: "أسود الأطلس صعب مواجهتهم".

وضمت الصور شخصية البروفيسور الشهيرة من مسلسل "La Casa de papel" وينزداي من المسلسل الذي يحمل نفس المسمى، وهارفي سبيكتر من مسلسل "Suits" الشهير.

وركزت المنصة مؤخراً على الوثائقيات والأفلام ذات الطابع الكروي، فنشرت فيلماً للبرازيلي بيليه، ومؤخراً عرضت وثائقياً عن انتقال لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

173542 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 47548فرنسا، 2018
  • 34856ألمانيا، 2014
  • 67586إسبانيا، 2010
  • 23552إيطاليا، 2006
173542 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين