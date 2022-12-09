"الصعب مواجهتهم" .. نتفليكس تحتفي بالمغرب على طريقتها الخاصة!

الجميع يشيد بأسود الأطلس

احتفت منصة نتفليكس الشهيرة للأفلام والمسلسلات بإنجاز المغرب في كأس العالم وبلوغ الفريق ربع نهائي قطر 2022.

المغرب ضرب موعداً مع التاريخ عقب إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر، ويلعب بربع النهائي مع البرتغال السبت.

ونشرت صفحة المنصة الشهيرة على فيسبوك صورة لمجموعة من أبطال المسلسلات الأشهر لديها بالآونة الأخيرة، وأضافت معهم صورة لأسد وكتبت: "أسود الأطلس صعب مواجهتهم".

وضمت الصور شخصية البروفيسور الشهيرة من مسلسل "La Casa de papel" وينزداي من المسلسل الذي يحمل نفس المسمى، وهارفي سبيكتر من مسلسل "Suits" الشهير.

وركزت المنصة مؤخراً على الوثائقيات والأفلام ذات الطابع الكروي، فنشرت فيلماً للبرازيلي بيليه، ومؤخراً عرضت وثائقياً عن انتقال لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد.