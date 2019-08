ميتشو: انتهى أسبوع التهديدات وهدفي الآن خدمة الزمالك

وجه الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك، رسالة إلى شخص كان يريد تدميره في جنوب إفريقيا، قبل تولي مهمة تدريب الفريق الأبيض.

ميتشو رحل عن تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بعدما التقدم باستقالته، ليتولى مهمة تدريب الزمالك.

المدرب الصربي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها:

Relieved that terrible week threatening to destroy me as human being&hardworking coach serving wholeheartedly ORLANDO PIRATES&South African football with sleepless nights&tireless days is back like,,Fish in the water,,to football training field to serve ZAMALEK&Egyptian football pic.twitter.com/epv8nzxzfl