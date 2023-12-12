الصرامي يُقدم أغرب اقتراح في التاريخ لتعويض فيليبي في الاتحاد .. والجماز يُحرجه بالرد!

الصحفي المخضرم أقحم الهلال في القصة

قدم الإعلامي سعود الصرامي أغرب اقتراح في التاريخ لتعويض المدافع المصاب لويز فيليبي في الاتحاد، والذي سيغيب عن كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم بمواجهة الفريق السعودي مع أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا في جدة.

المدافع الإيطالي تعرض للإصابة خلال مواجهة ضمك في دوري روشن السعودي، والتي كانت الأخيرة قبل المواجهة العالمية، وقد وافق فيفا على طلب الاتحاد إزالة اسمه من قائمة النادي في كأس العالم للأندية واستبداله بالشاب سويلم المنهالي.

الصرامي وخلال حديثه في برنامج الديوانية اقترح أن يُقدم الهلال مدافعه خاليدو كوليبالي للاتحاد ليُشارك معه في مونديال الأندية، إذ قال "مادامت العلاقة الاتحادية الهلالية الآن في قمة مستواها، كنت أتمنى أن يتم تفعيل هاشتاج "انهض يا عميد"، توقعت أن يتقدم الهلال ويُقدم كوليبالي لدعم دفاع الاتحاد بعد إصابة لويز فيليبي، كوليبالي كان سيقود الدفاع بدلًا من قيد سويلم المنهالي الشاب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي عبد الرحمن الجماز اندهش تمامًا من حديث المتحدث السابق باسم النصر وأحرجه بالرد، حيث قال "لحظة لحظة، لا تُكمل كلامك، اقترحاتك "مصيفة"، كيف يلعب معه ونحن لسنا في فترة تسجيل".

الصرامي رد "المنهالي سُجل في قائمة الاتحاد بطلب استثناء للفيفا، كان يُمكن أن يُوافق فيفا على استثناء جديد بقيد كوليبالي في قائمة الهلال"، ليعود الجماز ويرد "المنهالي لاعب في الاتحاد لكن كوليبالي في نادٍ آخر. كل اقتراحاتك غريبة، لا تتحدث".