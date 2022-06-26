الصدمات تتوالى على بيل .. الويلزي ليس ضمن أصحاب أعلى الرواتب في الدوري الأمريكي

نجم ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة.

كشفت تقارير صحفية عن الراتب الجديد للويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الحالي ولوس أنجلوس القادم في الدوري الأمريكي.

جاء هذا بحسب ما كشفت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن راتب بيل بالرغم من كبره إلا أنه يبقى بعيدًا كل البعد عن الراتب الذي كان يحصل عليه في ريال مدريد.

الصحيفة أكدت أن عقد بيل في صفوف لوس أنجلوس لن يتخطى المليون ونصف يورو في الموسم الواحد، وهو أحد أقل رواتب النجوم هناك.

وكشفت عن عدة أسماء تحصل على راتب أعلى من بيل بفارق واضح وكبير، على رأسهم لاعب شيكاغو فاير شيردان شاكيري الذي يحصد حوالي سبعة مليون يورو.

وخافيير هيرنانديز تشيتشاريتو لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الذي يحصد ما يقارب الستة ملايين يورو في الموسم، وجونزالو هيجواين صاحب الخمسة ملايين في إنتر ميامي.

المثير في الأمر أن الصحيفة نشرت قائمة بعشرة أسماء هي الأعلى حصولًا على الرواتب في الدوري الأمريكي، ولم يظهر أن بيل قريبًا حتى من الوصول لأحدهم.

جدير بالذكر أن بيل يرحل عن ريال مدريد بشكل رسمي في الـ ٣٠ من الشهر الجاري بنهاية عقده الذي أكد ناديه إنه لن يجدده عقب أن حقق لقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا رفقة النادي.