"حتى الصحون والأواني جمعتها" .. زوجة إيجور كورونادو ترفض مغادرة السعودية بـ"خفي حنين"!

ما هي قصة الـ48 حقيبة لكورونادو في مطار جدة؟

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لأنها أمور نسائية بقدر أكبر، ما كان من اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو إلا أن يقف متفرجًا أمام تصرفات زوجته وهي تستعد لمغادرة السعودية!

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البرازيلي رحل عن العميد مؤخرًا، لينضم لكورينثيانز عائدًا لبلاده بعد عامين ونصف في السعودية، وخمس سنوات في المنطقة العربية بشكل عام، إذ لعب قبلها للشارقة الإماراتي.

لكن حقائب كورونادو في المطار قبل مغادرة السعودية أثارت تساؤلات الجماهير، فقد حمل 48 حقيبة إلا أنه كشف عن محتوياتها..

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إيجور قال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا لكورينثيانز: "هي خاصة بزوجتي وليس لي علاقة (يضحك)!، منذ 19 عامًا وأنا أعيش خارج البرازيل، وعندما سافرنا من السعودية كان معي ثمانية أشخاص آخرين، نعم أغلب الحقائب لي، لكن ما بداخلها ليس ملابسي، فنحن هنا نتحدث عن 48 حقيبة أي ما يعادل أغراض منزل بأكمله!".

وأضاف: "زوجتي لم تترك أي شيء في مقر إقامتنا بجدة إلا وأخذته، أخذت المناشف وملاءات الأسرة وكل شيء، فما كان مني إلا أن أقول لها (طالما هذا يسعدك، فاستمري!)، فوجدتها تأخذ الصحون والأواني والكاسات، في الأخير المرأة هي من تتحكم بالمنزل، لذا علينا تركهن ليفعلن ما يردن، ونذهب نحن لأعمالنا في هدوء".

SHAHID