الصحافة الصينية تفتح النار على مارتشيلو ليبي بسبب الإهمال

الصحافة تتهم ليبي بتجاهل مهام عمله كمدرب لمنتخب الصين

شنت الصحافة الصينية هجوماً عنيفاً على مارتشيلو ليبي، المدير الفني للمنتخب الصيني بسبب رفضه قيادة الفريق في بطولة شرق آسيا.

وستلعب الصين بطولة شرق آسيا، في ديسمبر القادم ورفض ليبي قيادة الفريق في ذلك الوقت، ليقود مساعده تدريب المنتخب في البطولة وسيتواجد ليبي في إيطاليا لقضاء عطلة عيد الميلاد.

الصحافة الصينية، هاجمت ليبي واتهمته بمواصلة تجاهل عمله، بالرغم من الراتب السنوي الضخم الذي يحصل عليه والذي يصل إلى 23 مليون دولار سنوياً.

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موقف الصين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، زاد من غضب الصحافة خاصة أن المنتخب يحتل المركز الثاني في مجموعته بعد سوريا.

جدير بالذكر أن المنتخب الصيني سيلعب أمام نظيره السوري، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، يوم 14 نوفمبر الجاري.