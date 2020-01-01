الصحافة الرومانية تصف مدرب الهلال بالاستثنائي

لوشيسكو نجح في قيادة الهلال بجدارة للتربع على قائمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

تغنت الصحافة الرومانية بتواجد المدير الفني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال ضمن قائمة أفضل 10 مدربين بالعالم بحسب موقع clubworldranking.

ووصفت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية مدرب الزعيم بـ"الاستثنائي" لتواجده رفقة مدربين كبار أمثال بيب جوارديولا ويورجن كلوب.

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وتواجد المدير الفني الروماني في المرتبة العاشرة من حيث المدربين الأفضل في العالم متفوقًا على العديد من المدربين الكبار وأصحاب الأسماء المعروفة عالميًا.

وواصلت الصحيفة لتشير إلى أن لوشيسكو نجح في قيادة الهلال بجدارة للتربع على قائمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن لوشيسكو تمكن من قيادة الفريق للفوز في المباراة السادسة على التوالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت إلى أن لوشيسكو نجح في توسيع الفارق مع الوصيف نادي النصر إلى 8 نقاط، عقب تعثر الأخير في مباراته أمام الفيصلي.

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يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 42 نقطة.