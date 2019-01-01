الصحافة البرازيلية تُشيد بالهلال رغم الهزيمة أمام فلامنجو

تغلب فلامنجو على الفريق الهلالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف

أشادت العديد من الصحف البرازيلية بالأداء الذي قدمه نادي الهلال السعودي أمام نادي فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب فلامنجو على الفريق الهلالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب خليفة الدولي بقطر.

صحيفة "جلوبو" وصفت الهلال بالمنافس الصعب، خاصة بعد ظهوره بشكل جيد أمام فلامنجو، بل وتقدم عليه بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول.

وأضافت أن الفريق الأزرق يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة، في أرض الملعب، والذين شكلوا عائقًا أمام منافسهم.

الصحافة البرازيلية أكدت أن المدير الفني جورج جيسوس هو من رجح كفة فلامنجو في الشوط الثاني، بفضل إدارته الجيدة للملاعب وكذلك تبديلاته.

وقدم لاعبي الهلال مباراة كبيرة جدًا خاصة في الشوط الأول، إلا أن المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبين أثر عليهم بشكل واضح في الشوط الثاني.

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يُذكر أن نادي الهلال ينتظر الخاسر من مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، لخوض مباراة الثالث والرابع.