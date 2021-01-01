الصحافة الإنجليزية تطالب ملاك ليفربول ببيع النادي الآن!

هل هو الوقت الصحيح حقًا؟

اشتد الغضب العارم من من قبل جماهير ليفربول تجاه ملاك النادي، ليصل إلى الصحف الإنجليزية نفسها، التي باتت تطالب ببيع الريدز في أقرب فرصة ممكنة.

الغضب بدا واضحًا من قبل الجماهير في أعقاب مشاركة جون هنري، مالك ليفربول، في التخطيط لبطولة دوري السوبر الأوروبي، التي تعد ضد مبادئ النادي الأحمر.

صحيفة "ميرور" في أحد تقاريرها اقترحت أن الفترة الراهنة وبعد الأحداث الأخيرة في أنفيلد، بات التوقيت المثالي لجون هنري لبيع ليفربول في أقرب فرصة ممكنة.

هنري وشركته المالكة لليفربول أظهروا بوضوح أنهم لا يدركون ما تحتاجه جماهير ليفربول، فهذا ليس الخطأ الأول منها، بل إنه امتداد لسلسلة من الأخطاء في مقدمتها زيادة أسعار التذاكر وغيرها.

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ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن طبيعة ليفربول مختلفة عن مانشستر يونايتد، لذلك يمكن لملاك الشياطين الحمر "عائلة جليزرز" الاختفاء وعدم الرد، عكس الأمر تمامًا في أنفيلد.

صحيح أن جون هنري خرج بتصريحات اعتذر خلالها عن مشاركته في دوري السوبر الأوروبي واعتبرها خطوة خاطئة، إلا أن ذلك لا يعفيه من حقيقة عدم فهمه لما تريده جماهير الريدز جيدًا.

الجدير بالذكر أن ليفربول منذ أن أقدم جون هنري على شرائه وتبدل حاله إلى الأفضل كثيرًا، غير أن الأزمات الاقتصادية هذا العام ومعها الجماهيرية والإدارية، قد تعجل بقيامه ببيع النادي إلى مشترٍ جديد.