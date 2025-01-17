"الصبر ليس من صفات بايرن!".. وكيل ديفيس يفتح الباب أمام ريال مدريد وثلاثي إنجلترا

الدولي الكندي لم يحسم وجهته بعد

قال المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل إن المفاوضات بشأن ألفونسو ديفيس مستمرة، بعد تقارير تفيد بأن وكيله سيعقد محادثات جديدة مع ريال مدريد.

كان الوكيل نضال خوسيه في ميونخ خلال الأسبوع الماضي لإجراء مفاوضات، وعلى الرغم من التقارير التي تحدثت عن وجود تقدم في مفاوضات تجديد عقده، فقد غادر المدينة اليوم دون التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد.

لقد فتح ذلك الباب أمام كل من يستهدف ديفيس، ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وفي المقام الأول ريال مدريد للتحرك من أجل سرعة ضمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك، لا يزال إيبرل متفائلاً بشأن احتمالات إبرام عقد جديد مع الدولي الكندي قائلًا: "الصبر الطويل ليس من صفاتي لكن المحادثات جيدة ومفتوحة، والمناقشات جزء من ذلك، إنها محادثات مشروعة".

وصرح إيبرل كما نقل عنه الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو: "سنواصل محاولة اتخاذ أفضل قرار، المحادثات لا تزال جارية".