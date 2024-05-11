الشيخ: الاتحاد محظوظ بخماسية الاتفاق .. لو كان أمام الهلال لخسر "10-0"

"يوم أسود في تاريخ اتحاد جدة"

SHAHID

أكد الناقد الرياضي السعودي محمد الشيخ، أن الاتحاد كان محظوظًا في مواجهة الاتفاق رغم خسارته المذلة بخماسية نظيفة.

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وسقط الاتحاد على أرضه ووسط جماهير في فخ الخسارة أمام الاتفاق بنتيجة (5-0)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.

وقال محمد الشيخ في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، على فضائية "MBC أكشن": "أعذر أي اتحادي على ردة فعله اليوم، لأنه يوم أسود في تاريخ نادي الاتحاد، بأن يخسر بمثل هذه النتيجة على أرضه وبين جمهوره وفي نهاية الموسم".

وأضاف: "أبارك للاتفاق لأنه لعب واستفاد من النقص في صفوف المنافس واستحق الفوز، لكن لو كانت المباراة في ظروفها الطبيعية لا يمكن أن يخسر الاتحاد بهذه النتيجة".

وتابع الشيخ: "الاتفاق لا يتحسن لكنه استفاد من الحالة التي يمر بها الاتحاد، وإذا نظرنا للنتائج سنجد أنه في الجولة الماضية خسر من الفيحاء وقبلها تعادل مع الرائد والوحدة".

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وأوضح: "الاتحاد لا يستحق أن يمر بمثل هذه الظروف، نعم يمر بفترة فراغ في صفوفه على مستوى الأساسيين ودكة الاحتياط، وأعتقد أن الاتحاد محظوظ لأنه لم يواجه في مثل هذه الظروف الهلال أو النصر أو الأهلي وإلا كانت النتيجة (10-0)".

SHAHID