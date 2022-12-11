الشهراني: لا أذكر أي تفاصيل عن الاصطدام مع العويس

تامر أبو سيدو
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Yasser Alshahrani Saudi Arabia World Cup 2022Getty Images
كأس العالمالسعوديةدوري روشن السعوديياسر الشهرانيالهلال

اللاعب تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة السعودية والأرجنتين

قال الشهراني نجم الهلال والمنتخب السعودي أنه لا يذكر أي تفاصيل حول اصطدامه مع محمد العويس حارس مرمى الأخضر، كما طمأن جمهور فريقه حول تحسن حالته الصحية.

الظهير الأيسر كان قد تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 بعد اصطدامه العنيف مع العويس في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات، وقد غاب عن المباراتين الأخيرتين أمام بولندا والمكسيك.

وأجرى اللاعب جراحتين بعد تلك الإصابة، الجراحة الأولى كانت في البنكرياس فيما الثانية في عظام الوجه وقد تكللتا بالنجاح، وكانت التوقعات بعودته للتدريبات الجماعية بداية العام الجديد لكن بقناع خاص على الوجه.

الشهراني زار اليوم مقر ناديه الهلال وتبادل أطراف الحديث مع زملائه، وقد نشر النادي مقطع فيديو عبر تويتر يُرحب به ويُلقي الضوء على الزيارة، وقد عنونه بـ "الشهراني ينور النادي".

المدافع صاحب الـ30 عامًا قال خلال حديثه مع زملائه "لا أذكر أي شيء عن الحادثة، كنت أنظر للكرة وبعدها حدث الاصطدام ولا أذكر أي تفاصيل حوله، شاهدت اللقطة في الهاتف المحمول فيما بعد".

وأضاف في نهاية الفيديو "تخطيت الحمدلله المرحلة الأولى من العلاج وهي الخاصة بالتدخل الجراحي، وقد سُمح لي بالمشي الآن، جلست مع طبيب النادي ووضعنا الخطة العلاجية المناسبة. شكرًا لكم ولدعمكم وسؤالكم"

يُشار إلى أن السعودية هزمت الأرجنتين 2-1 ثم خسرت أمام بولندا بهدفين نظيفين والمكسيك بهدفين مقابل هدف واحد.

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  • 31724إيطاليا، 2006
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