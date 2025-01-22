الشنيف يتألم ويُطالب الرابطة بحل .. مباراة الرياض والتعاون تُسجل رقمًا كارثيًا في الحضور الجماهيري

الحضور الجماهيري السلبية الأكبر في الدوري السعودي

توجت مباراة الرياض والتعاون، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي مساء أمس، السلبية الأكبر في المسابقة هذا الموسم، وهي الحضور الجماهيري المنخفض كثيرًا.

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المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية شهدت رقمُا كارثيًا في الحضور الجماهيري، حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين حاجز الـ150 مشجعًا، وهو الأمر الذي تسبب بصدمة مؤلمة للإعلامي خالد الشنيف على حد وصفه.

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الشينف علق على الأمر قائلًا خلال حلقة أمس من برنامجه "دورينا غير" "ملعب مباراة الرياض والتعاون فارغ تمامًا، رجال الأمن المحيطين بالملعب أكثر عددًا من المشجعين، الغريب أن الرياض والتعاون لديهما جماهير ويُقدمان موسمًا جيدًا ومن فرق الوسط، لقد صدمت من الرقم حتى أنني مسكت رأسي من الصدمة .. 150 مشجع فقط".

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وتوجه لاعب الأهلي السابق إلى رابطة دوري المحترفين السعودي مطالبًا بالبحث عن حلول فعالة لأزمة الحضور الجماهيري هذا الموسم في الدوري السعودي.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر قائمة الفرق الأكثر حضورًا جماهيريًا في دوري روشن هذا الموسم، يليه الأهلي ومن ثم النصر.