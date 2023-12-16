الشناوي: ما حدث مع بنزيما "جزء من الماضي".. وهدفنا النهائي

تحدث محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، عن الفوز على اتحاد جدة أمس الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن "الهدف بلوغ النهائي".

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الاتحاد بنتيجة (3-1) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ليتأهل إلى نصف نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه، ويضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية).

وقال الشناوي، في تصريح لموقع ناديه: "أغلقنا صفحة مباراة الاتحاد، وبدأنا من اليوم الاستعداد لمواجهة فلومينينسي.. الأهلي فريق جماعي، وكل ‏لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير".

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وفيما يتعلق بتصديه لركلة جزاء (من كريم بنزيما) ‏أمس، أضاف الشناوي: "هذا أصبح من التاريخ، اعتدت أن يكون كامل تركيزي على المباريات المقبلة فقط، وجميع اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد ‏جماهيرنا".

واختتم: "الأهلي رقم (1) في أفريقيا ويمثل مصر في المونديال، وهدفنا دائما تحقيق الانتصارات، ونريد بلوغ النهائي".