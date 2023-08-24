الشكوك تتزايد حول مستقبله .. مدرب فيورنتينا يكشف سبب استبعاد سفيان أمرابط

سفيان أمرابط هدفًا لليفربول ومانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

تحدث فينشينزو إيتاليانو، المدير الفني لنادي فيورنتينا، عن سبب استبعاد اللاعب المغربي سفيان أمرابط من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة رابيد فيينا في الملحق المؤهل لدوري المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

وأثار استبعاد أمرابط من قائمة الفريق جدلًا واسعًا، حيث تزايدت الشكوك حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويُعد اللاعب المغربي هدفًا للعديد من الأندية هذا الصيف، على رأسهم مانشستر يونايتد وليفربول.

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وقال إيتاليانو في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "عبد الحميد صابيري يُعاني من مشكلة في ركبته لعدة أيام، لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، لذلك فضلنا عدم المُخاطرة به".

أما بالنسبة لـ جوناثان إيكوني قال: "يُعاني من إصابة في العضلة الضامة، ومن المقرر أن يعود إلى المجموعة يوم السبت"

وعن استبعاد سفيان أمرابط قال: "سيتعين عليه استئناف الأمور مرة أخرى، سيعمل بشكل منفصل، لقد بقي في فلورنسا وسيتبع جدوله الخاص الذي وضع له خلال اليومين الماضيين".