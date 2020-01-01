الشروط الجزائية مفتاح ليفربول لضم نجمي إنتر ولايبزيج

ليفربول يبحث عن تعزيز صفوفه..

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يستهدف التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش وتيمو فيرنر، نجمي إنتر ميلان الإيطالي ولايبزيج الألماني، على الترتيب.

موقع "إنتر نيوز" الإيطالي، أشار إلى أن وجود شرطًا جزائيًا في عقد بروزوفيتش، يتيح له الرحيل لأي ناد خارج إيطاليا مقابل 60 مليون يورو.

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ويسعى إنتر، لتجديد عقد بروزوفيتش الذي ينتهي في صيف 2022، لموسمين إضافيين، مستهدفًا إزالة بند الشرط الجزائي.

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وفي حالة تجديد عقد صاحب الـ27 عامًا، سيرتفع راتبه السنوي من 4 إلى 4.7 ملايين يورو على الأقل بالإضافة إلى الحوافز.

وفي السياق ذاته، أكد كريستيان فالك، الصحفي بمجلة "سبورت بيلد" الألمانية، أن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، مهتم بالتعاقد مع تيمو فيرنر، نجم لايبزيج.

ويستطيع فيرنر، الرحيل عن صفوف الثيران الحمراء، بعد نهاية الموسم الجاري، مقابل 60 مليون يورو، وفقًا للشرط الجزائي الموجود في عقده.

فيرنر، يحتل وصافة هدافي الدوري الألماني، هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، بفارق هدفين، عن روبيرت ليفاندوفسكي، المتصدر.