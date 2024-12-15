مبلغ لا يصدق .. الشرط الجزائي في عقد الشباب يسهل انتقال فيتور بيريرا إلى وولفرهامبتون

بعد أنباء اقترابه من الدوري الإنجليزي..

فجر البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشباب، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يتجه نحو مباغتة الليوث، بالتوجه نحو تدريب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وذكرت تقارير بأن النادي الإنجليزي يسعى من أجل التعاقد مع فيتور بيريرا، وعلى استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الشباب، وسط ترحيب المدرب البرتغالي باتخاذ تلك الخطوة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد الإعلامي بن جاكوبس، من الشعر بيتًا، بمعلومة صادمة لجماهير الشباب، في رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، حيث قال إن الشرط الجزائي لعقد بيريرا مع الشباب، يبلغ مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي لن تجد معه إدارة النادي الإنجليزي أي مشقة من أجل حسم الصفقة.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي عماد الصائغ، إن رحيل فيتور بيريرا عن الشباب، سيمثل ضربة موجعة للفريق؛ كون الإدارة عملت على بناء الفريق هذا الموسم وفق خططه وأفكاره، وتم استقطاب العناصر وفق ما يخدم نهجه، مضيفًا أن تعويضه بمدرب يمتلك فكرًا تدريبيًا متميزًا، مثل التفكير الذي يملكه بيريرا، يعد صعبًا جدًا.

وتولى بيريرا تدريب الشباب في فبراير الماضي، من أجل قيادة الفريق - بشكل طارئ - حتى نهاية الموسم، فيما تقرر تمديد عقده إلى صيف 2025، وأبرمت الإدارة الشبابية العديد من الصفقات البارزة، مثل عبد الرزاق حمد الله، وجياكومو بونافينتورا، وويسلي هويدت، وغيرهم من العناصر.

GOAL

وقدم الشباب مستويات قوية مع فيتور بيريرا، منذ بداية الموسم الجاري، وكان ثالثًا في سباق الدوري، قبل أن يتعثر في مبارياته الثلاث الأخيرة، بين تعادلين مع الأخدود والفتح، وخسارة أمام الهلال، ليتراجع إلى المركز السادس، بعد مرور 13 جولة، برصيد 23 نقطة.