الشرطة تحتفظ بالدليل .. لاعب سيلتك يسقط بعد ضربه بـ"جنيه إسترليني" في الديربي!

واقعة مثيرة للجدل في اسكتلندا

شهدت مباراة الديربي في اسكتلندا بين رينجرز وسيلتك، واقعة مثيرة للجدل كان ضحيتها آرن إنجلز لاعب الأخير في الدقائق الأخيرة من المباراة المعروفة باسم ديربي "أولد فيرم".

وحسم رينجرز الديربي لصالحه، حيث تغلب على ضيفه سيلتك بثلاثية نظيفة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الاسكتلندي للمحترفين.

وافتتح يانيس هاجي التسجيل لرينجرز في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف زميلاه روبن بروبر ودانيلو النتيجة قبل نهاية المباراة (في الدقيقتين 66 و81 على الترتيب).

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وتعرض إنجلز لإصابة في الرأس، بعد أن ألقى أحد المشجعين عملة معدنية "جنيه إسترليني"، حيث سقط لاعب وسط سيلتك على الأرض ممسكًا برأسه بعد أن ضربته قطعة ألقيت من جانب جماهير رينجرز في إيبروكس.

وعلى الفور، هرع لاعبو الفريقين إلى مكان الحادث مع الجهاز الطبي، بينما انتشل مساعد الحكم قطعة معدنية من الأرض قبل أن يمررها إلى حكم المباراة دون روبرتسون، الذي بدوره نقلها إلى الحكم الرابع.

وتوجه الحكم الرابع إلى أحد أفراد الشرطة في ملعب اللقاء، الذي وضع القطعة المعدنية في كيس قبل استئناف المباراة، بينما واصل إنجلز، الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني، اللعب بعد تلقي العلاج ولحسن الحظ تجنب أي إصابة خطيرة.

وعبر المعلقان كريس ساتون ونيل ماكان على شبكة "سكاي سبورتس"، عن أسفهما على التعليق، بينما قال الأخير: "هذا مثير للاشمئزاز. لا مكان لذلك في كرة القدم".

وجاء ذلك الفوز ليوقف نزيف نقاط رينجرز، الذي تعادل وخسر في آخر مباراتين، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر سيلتك، الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.