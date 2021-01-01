الشرطة تقتحم منزل نجم يوفنتوس بسبب إقامته حفلاً

والنادي يعاقب لاعبيه

تدخلت الشرطة الإيطالية لإلغاء حفل أقامه لاعب يوفنتوس وستون مكيني بحضور مجموعة من لاعبي الفريق، وأنباء عن عقوبة من قبل النادي على اللاعبين الحاضرين.

وتمنع إيطاليا التي تعيش حالة حظر تام بسبب فيروس كورونا التجمعات داخل المنازل خوفاً من استمرار تفشي الوباء بالبلاد.

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وقالت "لاجازيتا" وعدة مصادر إن اللاعب الأمريكي مكيني نظم حفلاً بمنزله بحضور باولو ديبالا وأرتور ميلو وأشخاص آخرين.

وقامت الشرطة بإلغاء الحفل في الحادية عشر والنصف مساء الأربعاء بعد أن وجدت قرابة 20 شخصاً حاضرين بالمنزل، وبحسب "لا ستامبا" حاولت الدخول لمدة ساعة كاملة ولكن من بالمنزل رفضوا الانصياع للأوامر وفتح الباب.

وعلم جول من مراسله في تورينو أن يوفنتوس سيوقع غرامات على اللاعبين الثلاثة بسبب عدم الالتزام بالقواعد وخرق الحظر المفروض.

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الواقعة ليست الأولى في صفوف يوفنتوس عقب أن خرق كريستيانو رونالدو الحظر في أكثر من مناسبة سابقة وسافر خارج حدود تورينو.

ويعود يوفنتوس لمنافسات الدوري الإيطالي هذا الأسبوع عندما يحل ضيفه على جاره بالمدينة تورينو مساء السبت.