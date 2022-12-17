الشرطة تحقق مع نجم إنجلترا وإيفرتون بعد فشله ببلوغ منزله!

اللاعب مهدد بالملاحقة القضائية

حققت الشرطة مع نجم إنجلترا وإيفرتون أندروس تاونسيد بعد أنباء عن اعتداء على حاجز وعمال طرق منعوه من بلوغ منزله.

وقالت "صن" إن الجناح الذي يملك 13 مباراة دولية مع إنجلترا فشل في بلوغ منزله بسبب أعمال رصف الطريق المؤدي له وغلقه، مما أدخله في نوبة من الغضب.

وذكر التقرير أن الجناح السابق لتوتنهام وكريستال بالاس قام بتحطيم حاجز وأدوات يستخدمها العاملين، وقام بالصراخ مطالباً بالسماح له بالعبور.

وأوضح تقرير "صن" أن الشرطة توجهت لمنزل اللاعب عقب الواقعة وقام بالاستماع لأقواله بخصوص الواقعة، ونوهت لإمكانية ملاحقته قضائياً عقب استدعاء العمال للشرطة والشكوى من تصرفات اللاعب ومحاولته العبور بالقوة رغم إغلاق الطريق.

وعاد تاونسيد مؤخراً لإنجلترا بعد أن كان حاضراً في قطر من أجل تحليل مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 مع أحد القنوات الإنجليزية.