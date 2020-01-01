الشرطة تبحث عن ثلاثي "سيلفي" تابوت مارادونا

عامل الجنازة تلقى تهديدات بالقتل والبعض طالب بنزع الجنسية الأرجنتينية منه

بدأ مكتب المدعي العام في مدينة بوينس آيرس بحثه عن الثلاثة أشخاص الذي اتخذوا صورا شخصية مع تابوت دييجو أرماندو مارادونا.

جاء هذا بالاشتراك مع الشرطة الأرجنتينية، بعد أن التقطوا صورًا ازعجت عائلة مارادونا والشعب الأرجنتيني كاملًا لأسطورة كرة القدم العالمية وهو متوفيًا.

وستبدأ التحقيقات بحضور عامل دار الجنازة، لكنه لن يتعرض للحبس حيث لم يقم بأي جريمة ينص عليها أي قانون أرجنتيني.

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طرد عامل جنازة من وظيفته بسبب "سيلفي" مع كفن مارادونا

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قررت الجهة المسؤولة عن تنظيم جنازة النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، فصل أحد العاملين بها، بسبب التقاطه صورة "سيلفي" مع كفن لاعب نابولي وبرشلونة السابق.

صدمة كبيرة تلقاها جمهور كرة القدم على مستوى العالم، بعد وفاة مارادونا مساء الأربعاء، متأثرًا بسكتة قلبية.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن قيام دييجو مولينا أحد العاملين بجنازة مارادونا، بفتح كفن النجم الراحل من أجل التقاط صورة مع جثته.

وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب شديدة في الأرجنتين بعد انتشار الصورة، حيث اتهموا مولينا بتدنيس جسد مارادونا.

الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تلقى العامل تهديدات بالقتل بسبب التصرف الغريب الذي قام به.

ويعتبر مولينا ضمن العاملين على نقل جثمان مارادونا بعد تشريح الجثة، قبل نقل الجسد تمهيدًا لإقامة الجنازة الرسمية.

خروج التابوت الخاص بمارادونا، صاحبه بعض المشاجرات بسبب تدافع الجماهير لإلقاء النظرة الأخيرة على الأسطورة الأرجنتينية.

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صالة الجنازة المسؤولة عن الموقف بالكامل، أكدت لوسائل إعلام محلية أن العامل قد فقد وظيفته، وسط مطالب بتجريده من جنسيته بالكامل.

يذكر أن مارادونا الذي توفى وعمره 60 سنة، تعرض للعديد من الأزمات الصحية، قبل حدوث السكتة القلبية الأخيرة التي تسببت في وفاته.