الشرطة الإنجليزية تحقق في تهديدات جماهير ليفربول بالقتل لبيكفورد

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن الشرطة بدأت بالفعل التحقيق في تهديدات القتل التي تلقاها النجم جوردان بيكفورد على خلفية إصابة فيرجيل فان دايك.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن الشرطة قد استجابت فورًا للتهديدات التي انتشرت على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" لجوردان بيكفورد لاعب إيفرتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن بيكفورد لم يسلم من تهديدات جماهير ليفربول بعد إصابته لفيرجيل فان دايك منذ يوم لقاء ديربي ميرسيسايد أمام فريقه إيفرتون.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان ليفربول عن إصابة فيرجيل فان دايك في الركبة، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة حيث سيخضع لعملية جراحية.

المزيد من الفرق

راموس المقاتل وتحقيقات الشرطة في تهديدات بالقتل .. عناوين الصحف 20 أكتوبر 2020

وكان بيكفورد قد تدخل بشكل قوي للغاية على فان دايك في لقاء السبت الماضي، مما تسبب في الإصابة القوية التي يعاني منها الهولندي الآن.

وقال فان دايك تعليقًا على الجراحة: "قابلت أحد الأخصائيين من أجل أن نبدأ التخطيط لعملية الشفاء وإعادة التأهيل من الإصابة التي تعرضت لها".

وأضاف: "كل تركيزي الآن على عملية الشفاء، وسأقوم بكل شيء ممكن حتى أعود للملاعب في أسرع وقت لمساعدة فريقي".

وأردف: "بالرغم من شعوري بالإحباط إلا أنني مؤمن أن تلك المحنة ستجعلني أقوى وسأعود أفضل مما كنت عليه من قبل".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة رجحت غياب فان دايك لنهاية الموسم مؤكدة أن العملية وفترة الشفاء منها قد تستغرق من ستة إلى تسعة أشهر.